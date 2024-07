Governo de MS mobiliza aeronave para garantir transplante de órgãos

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), CET/MS (Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul) e Secretaria de Estado da Casa Civil, realizou nesta quarta-feira (10) uma operação fundamental para salvar vidas: o transporte de órgãos para transplantes.

Dois rins e um fígado foram enviados em aeronave da Casa Civil para pacientes em Brasília, no Distrito Federal.

Toda a operação foi coordenada pela CET/MS, reforçando a importância da logística eficiente e do apoio governamental no processo de transplantes no Estado. Segundo a coordenadora da Central, Claire Carmen Miozzo, a operação só foi possível graças a solidariedade da família da doadora, mulher de 68 anos.

“Isso foi possível graças a solidariedade da família de doar os órgãos e tecidos do seu ente querido. Para ser um doador de órgãos e tecidos converse com sua família. Deixe sua família ciente de sua vontade”, explica.

Além dos rins e fígado, também foram coletadas as córneas da doadora, em procedimento realizado na madrugada desta quarta-feira, na Santa Casa. As córneas serão destinadas a pacientes de Mato Grosso do Sul.

