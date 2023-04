Governo define data para plano de segurança nas escolas

O pacote de ações contra a violência e ameaças de ataques nas escolas estaduais será divulgado na quarta-feira (12), conforme definido e discutido em reunião entre o governador Eduardo Riedel e os secretários na tarde desta segunda-feira (10).

O plano de segurança a ser anunciado pelo governador deve englobar uma série de ações como resposta rápida aos recentes incidentes em unidades escolares.

O governo já desenvolve uma série de ações de segurança nas unidades da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul.

Recentemente, o governador visitou o Centro de Monitoramento das escolas da Rede Estadual de Ensino, que fica em Campo Grande, no bairro Amambaí.

O local tem o controle em tempo real das unidades que já dispõe de câmeras e sistema eletrônico. O número de unidades monitoradas deve chegar a quase 300 escolas ainda neste mês.

O patrulhamento escolar é feito por policiais militares levando em consideração dados de inteligência da Sejusp. Além da ronda no entorno das escolas na entrada e saída dos alunos, o programa promove a aproximação da comunidade escolar com a polícia e contribui para a redução dos conflitos no âmbito escolar.

