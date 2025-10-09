Governo define recesso de Natal e Ano Novo em MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou nesta quinta-feira (9) o decreto que regulamenta o recesso de final de ano para os agentes públicos lotados e em exercício nos órgãos da Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

O recesso abrangerá os períodos de 22 a 26 de dezembro (Natal) e de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026 (Ano Novo).

De acordo com o texto recesso será ocorrerá mediante revezamento, com exceção dos serviços essenciais, que deverão garantir o funcionamento regular durante os períodos festivos. A definição das escalas de revezamento ficará a cargo dos dirigentes máximos dos órgãos e entidades.

Os agentes públicos que optarem por não entrar no revezamento deverão cumprir a jornada ordinária de trabalho. O Decreto também estabelece que secretários de Estado, o controlador-geral do Estado e os diretores-presidentes das autarquias poderão se revezar com seus substitutos legais.

