Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Governo Federal destina R$ 100 milhões em imóveis para MS

O ato de entregas do programa 'Imóvel da Gente' ocorrerá dia 24 em Campo Grande

18 outubro 2025 - 18h36Sarah Chaves

O Governo Federal vai destinar aproximadamente R$ 100 milhões em imóveis para diversos usos sociais e institucionais no Mato Grosso do Sul, incluindo moradias, educação, meio ambiente, cultura e segurança pública.

A entrega faz parte do Programa Imóvel da Gente e será oficializada na próxima sexta-feira (24), às 9h30, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS, em Campo Grande.

A cerimônia contará com a presença da ministra da Gestão, Esther Dweck, do superintendente da SPU, Tiago Botelho, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. 


Sobre o programa

A Linha 1 tem como objetivo garantir moradia digna para famílias vulneráveis, com destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida. Em colaboração com estados, municípios e parceiros, o Imóvel da Gente tem facilitado a construção de casas populares e a oferta de aluguel social. Até julho de 2025, foram transferidos 42 terrenos, beneficiando 7.043 famílias em várias regiões.

Encantado, cidade do Rio Grande do Sul, foi fortemente afetada pela emergência climática, e o MGI destinou uma área de 20 mil m² para a construção de 100 moradias populares. O projeto segue o modelo do Minha Casa Minha Vida, apoiando a reconstrução da cidade e oferecendo novas moradias para famílias desabrigadas, em um esforço de acolhimento e reconstrução local.

A Linha 2 foca na regularização fundiária e urbanização, garantindo segurança jurídica às famílias de baixa renda em núcleos urbanos informais. Em parceria com o programa Periferia Viva, busca qualificar a infraestrutura dessas áreas precarizadas. Atualmente, já foram destinados 28 imóveis, o que pode beneficiar mais de 350 mil famílias em todo o país.

A Linha 3 se dedica à melhoria de serviços públicos essenciais e ao desenvolvimento sustentável. Terrenos do Governo Federal são destinados à construção de escolas, postos de saúde, centros culturais e outras infraestruturas necessárias. A valorização das comunidades tradicionais e a promoção da reforma agrária também fazem parte desta linha, com diversas áreas cedidas para esses fins, beneficiando centenas de comunidades em diversas regiões.

E a Linha 4 busca soluções criativas para grandes áreas públicas. A intenção é promover empreendimentos de múltiplos usos, com desenhos inovadores, que podem combinar moradia, comércio e serviços, em parceria com governos locais e com o setor privado.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Cidade
Durante visita, Beto Pereira anuncia articulação por recursos ao Hospital do Amor
Foto: Google
Cidade
Denúncias ao MPT-MS será feito por canais alternativos neste fim de semana
Local da ocorrência -
Polícia
AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas
Investigação em 2011 -
Justiça
Assassinato sem corpo em 2011 em Campo Grande termina com réu absolvido; entenda
Agetran interdita ruas em Campo Grande
Cidade
Campo Grande terá 17 interdições no fim de semana; confira
Todos os municípios monitorados apresentaram precipitação abaixo da média histórica
Clima
Campo Grande tem chuva 82% abaixo da média histórica em outubro
O tema será: Emergência autista
Cidade
Encontro gratuito abordará inclusão e acolhimento de pessoas com TEA; se inscreva
Moon matou Adriano Correia -
Justiça
TJ rejeita pedido de absolvição e mantém condenado PRF que matou em briga de trânsito
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Foto: Gerado por IA
Cidade
Confira as ruas interditadas por eventos neste fim de semana na Capital

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta matar mulher com motosserra em Campo Grande