Governo Federal destina R$ 100 milhões em imóveis para MS

O Governo Federal vai destinar aproximadamente R$ 100 milhões em imóveis para diversos usos sociais e institucionais no Mato Grosso do Sul, incluindo moradias, educação, meio ambiente, cultura e segurança pública.

A entrega faz parte do Programa Imóvel da Gente e será oficializada na próxima sexta-feira (24), às 9h30, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS, em Campo Grande.

A cerimônia contará com a presença da ministra da Gestão, Esther Dweck, do superintendente da SPU, Tiago Botelho, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.



Sobre o programa



A Linha 1 tem como objetivo garantir moradia digna para famílias vulneráveis, com destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida. Em colaboração com estados, municípios e parceiros, o Imóvel da Gente tem facilitado a construção de casas populares e a oferta de aluguel social. Até julho de 2025, foram transferidos 42 terrenos, beneficiando 7.043 famílias em várias regiões.

Encantado, cidade do Rio Grande do Sul, foi fortemente afetada pela emergência climática, e o MGI destinou uma área de 20 mil m² para a construção de 100 moradias populares. O projeto segue o modelo do Minha Casa Minha Vida, apoiando a reconstrução da cidade e oferecendo novas moradias para famílias desabrigadas, em um esforço de acolhimento e reconstrução local.

A Linha 2 foca na regularização fundiária e urbanização, garantindo segurança jurídica às famílias de baixa renda em núcleos urbanos informais. Em parceria com o programa Periferia Viva, busca qualificar a infraestrutura dessas áreas precarizadas. Atualmente, já foram destinados 28 imóveis, o que pode beneficiar mais de 350 mil famílias em todo o país.

A Linha 3 se dedica à melhoria de serviços públicos essenciais e ao desenvolvimento sustentável. Terrenos do Governo Federal são destinados à construção de escolas, postos de saúde, centros culturais e outras infraestruturas necessárias. A valorização das comunidades tradicionais e a promoção da reforma agrária também fazem parte desta linha, com diversas áreas cedidas para esses fins, beneficiando centenas de comunidades em diversas regiões.



E a Linha 4 busca soluções criativas para grandes áreas públicas. A intenção é promover empreendimentos de múltiplos usos, com desenhos inovadores, que podem combinar moradia, comércio e serviços, em parceria com governos locais e com o setor privado.

