Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul

O Ministério da Saúde destinou R$ 900 mil para fortalecer os cinco Bancos de Leite Humano de Mato Grosso do Sul, com R$ 180 mil por unidade. O aporte faz parte de um investimento nacional de R$ 40,6 milhões voltado à qualificação de 226 unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.

Os recursos permitirão a compra de materiais, realização de serviços essenciais como coleta, processamento e distribuição de leite humano, além de ações de comunicação e apoio direto às famílias. O anúncio foi feito no contexto do Agosto Dourado, mês dedicado à promoção da amamentação.

A expectativa da pasta é que, além de informar sobre os benefícios da amamentação, esta ação nas redes sociais possa contribuir para engajar o cidadão, profissionais e instituições na criação de sistemas de apoio sustentáveis à amamentação, assim como alcançar mulheres em idade fértil, gestantes, lactantes e suas redes de apoio em todas as regiões do país.

Confira onde encotrar bancos de leite em MS

Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte

Ivo Alves da Rocha, 558 - Altos do Indaiá - Dourados

Telefone: 67-3410-3002



Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Av. Engenheiro Luthero Lopes, 36 - Aero Rancho - Campo Grande

Telefone: 67-3378-2715



Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

Av. Senador Filinto Muller, 355 - Vila Ipiranga - Campo Rrande

Telefone: 67-3345-3027



Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado - Santa Casa Campo Grande - MS

Rua Eduardo Santos Pereira, 88 - Centro - Campo Grande

Telefone: 67-3322-4174



Banco de Leite Humano Dr. João Aprígio

Rua Cândido Mariano, 2.644 - Centro - Campo Grande

Telefone: 67-3042-9994

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também