Aguas Nov25
Cidade

Governo licita obras de recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá

O investimento será de R$ 11,7 milhões para fortalecer a infraestrutura logística da região

27 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Ponte sobre o rio ParaguaiPonte sobre o rio Paraguai   (Chico Ribeiro/Seilog)

O Governo de Mato Grosso do Sul deu início ao processo licitatório para começar as obras do processo de recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O investimento será de R$ 11,7 milhões e deve revitalizar a principal via de acesso ao município pantaneiro.

A iniciativa representa mais um passo do Estado para fortalecer a infraestrutura logística da região, considerada estratégica para o transporte de cargas e para a mobilidade dos moradores do Pantanal.

Conforme o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, a obra é fundamental para garantir segurança e fluidez no tráfego. “A ponte sobre o Rio Paraguai é um dos corredores mais importantes do Estado. Nossa prioridade é assegurar que ela continue desempenhando esse papel com segurança e eficiência”, afirmou.

Com a licitação, o Governo do Estado busca ampliar a durabilidade da estrutura, preservar a segurança dos usuários e manter a conectividade logística em uma das regiões mais relevantes de Mato Grosso do Sul.

A abertura das propostas está marcada para 15 de dezembro de 2026, às 9h30, no portal Ekronos. O edital completo e seus anexos podem ser consultados nos sites oficiais da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Vanguard - Sound

