Governo reconhece emergência em cidades do MS após chuvas intensas

Diante do alerta de perigo para tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Governo de Mato Grosso do Sul reconheceu situação de emergência em Sete Quedas e Paranhos, municípios atingidos por chuvas intensas no fim de 2025.

Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (2) e autorizam medidas excepcionais para resposta aos danos, enquanto o Estado permanece sob previsão de volumes elevados de chuva e ventos fortes.

Em Sete Quedas, o texto reconhece, por 180 dias, a situação de emergência em áreas urbanas e rurais afetadas por erosão continental. Segundo o governo, chuvas concentradas registraram 181,6 mm em menos de 24 horas, provocando enxurradas, destruição de estradas vicinais, pontes, bueiros e galerias, além de risco à população.

A medida permite a mobilização de órgãos estaduais, ações de defesa civil, entrada em imóveis em caso de risco iminente e dispensa de licitação para obras e serviços emergenciais.

Já em Paranhos, o decreto reconhece, por 120 dias, a situação de emergência em partes da área rural atingidas por tempestade local convectiva com chuvas intensas.

Os danos atingiram principalmente estradas rurais, com erosões e destruição de estruturas de acesso, afetando comunidades e áreas de povos originários. Assim como em Sete Quedas, o decreto autoriza resposta imediata do Estado, uso excepcional de bens e contratação emergencial.

O reconhecimento ocorre em meio ao aviso do Inmet para esta segunda-feira (2), que prevê acumulados de até 100 mm e ventos entre 60 e 100 km/h, com risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia. A orientação das autoridades é evitar áreas alagadas, buscar abrigo durante as tempestades e manter distância de redes elétricas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também