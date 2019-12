Vídeo: “Gratidão eterna”, diz Luciano Huck sobre Campo Grande

O apresentador Luciano Huck está em Campo Grande nesta sexta-feira (13), aonde veio entregar um prêmio de R$ 1 milhão, da promoção Caldeirão Ypê.

Huck não economizou nos elogios à Cidade Morena e interagiu com diversos populares. “Um lugar que tenho o maior respeito, carinho, gratidão é a palavra. Bom estar de volta a Campo Grande ainda mais trazendo boas notícias”, disparou o global.

24 de maio de 2015, Luciano, sua esposa Angélica, os três filhos do casal e duas babas, decolaram do Pantanal em direção a Campo Grande. Com 30 minutos de vôo, a aeronave teve uma pane e o piloto fez um pouso de emergência em uma fazenda próxima a uma rodovia. A família foi socorrida por uma pessoa que passava pela rodovia e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficaram em observação antes de seguirem para o Rio de Janeiro. O acidente e o pronto atendimento certamente marcaram a vida da família inteira.

Não é a primeira vez que Luciano volta a Campo Grande depois do acidente, mas, sim, a primeira que ele expressa o sentimento pela cidade. Ele tirou uma foto em um dos totens de 120 anos que estão espalhados pela cidade.

O prefeito Marquinhos Trad republicou a postagem de Huck. “Nós agradecemos tanto carinho com a nossa cidade, Luciano”, escreveu o prefeito.

Veja a sério de vídeos publicados pelo apresentador no Instagram.

Deixe seu Comentário

Leia Também