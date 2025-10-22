Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande

Muitos trabalhadores que precisariam pegar o transporte público de Campo Grande para seguirem para os respectivos serviços, foram pegos de surpresa devido à ausência de ônibus logo nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 22 de outubro.

O JD1 Notícias apurou que até os motoristas foram pegos de surpresa, já que as garagens amanheceram de portões fechados.

Tradicionalmente, algumas linhas começam a operar ainda pela madrugada, por volta das 4h ou 4h30, mas elas não iniciaram, deixando passageiros "a ver navio".

A informação que a reportagem recebeu aponta que a operação só começaria para valer a partir das 6h da manhã.

O JD1 segue acompanhando o desenrolar dessa situação, pois não houve nenhum movimento, nota ou até mesmo informação sobre uma possível greve dos motoristas.

