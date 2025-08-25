Aniversário de Campo Grande terá arrecadação de alimentos para o Asilo São João Bosco

No dia 26 de agosto, o Grupo Pereira promove uma ação solidária em prol do Asilo São João Bosco, como parte das comemorações pelos 126 anos de Campo Grande (MS). A iniciativa consiste na troca de 1 kg de alimento não perecível por uma muda de planta nativa, das 8h às 18h, nas lojas Fort Atacadista Três Barras e Cafezais. Os alimentos arrecadados serão doados à instituição, que atende idosos em situação de vulnerabilidade.

A ação integra o calendário de atividades organizado pelo grupo para o aniversário da capital, e inclui outras ações abertas ao público.

Na unidade Fort Três Barras, a partir das 12h, serão distribuídas 500 porções de sobá gratuitamente, até o fim dos estoques. Haverá também uma cabine fotográfica com impressão instantânea de fotos em moldura temática dos 126 anos da cidade.

No Fort Cafezais, serão entregues 500 unidades de chipas das 10h às 12h. Já no Fort Norte Sul Plaza, a distribuição será de 250 unidades, das 16h às 18h.

Nos Supermercados Comper, será realizado o Festival do Sobá, de 23 a 26 de agosto, com porções de 400 g nos sabores carne bovina ou suína, ao preço de R$ 19,98. A ação estará disponível nas rotisserias de todas as lojas Comper em Campo Grande e em uma unidade em Dourados. Em quatro unidades — Jardim dos Estados, Tamandaré, Brilhante e São Francisco — os clientes poderão acompanhar a montagem do prato das 15h às 21h.

O Grupo Pereira também participará do Desfile Cívico-Militar no dia 26, com mais de 300 colaboradores representando o Fort Atacadista e os Supermercados Comper. Este ano, o grupo fará uma homenagem a colaboradores e clientes com 50 anos ou mais, público valorizado pela empresa em programas de inclusão etária.

