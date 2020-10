Reabertura do Guanandizão marca volta do vôlei de quadra no Brasil

Após 13 anos de portas fechadas, o ginásio de esporte Avelino dos Reis, famoso Guanandizão, em Campo Grande, reabre no próximo dia 30 de outubro, para sediar a Supercopa de Vôlei 2020. O momento marca o retorno do calendário do vôlei de quadra no Brasil e foi confirmado pelo diretor-executivo da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari Filho.

O primeiro jogo inicia com a disputa dos times masculinos, dia 30 de outubro, entre SEM Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG), às 20h30. No feminino a disputa será dia 6 de novembro, entre Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), no mesmo horário. Os dois confrontos terão cobertura televisa do SporTV 2.

O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira (8), na governadoria do Estado de Mato Grosso do Sul e teve investimentos da Prefeitura e do Governo do Estado. O ginásio passou por obras de adequação, na quadra, nas arquibancadas, sistema elétrico, teto e melhoras na acessibilidade e segurança. Passando apenas por ajustes finais para ser enfim entregue. “Não é uma obra simplesmente, é uma revitalização de padrão internacional, uma nova arena, acessibilidade, iluminação de led para eventos, vestiários. Além da expectativa de eventos esportivos, quem sabe formar equipes e facilitar que Campo Grande reviva grandes momentos no esporte”, ressalta o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

A escolha para o Guanandizão receber os jogos foi simples segundo Radamés Lattari. “Hoje, o Guanandizão é um dos ginásios que reúne as melhores condições técnicas e estruturais do país e do mundo para realizar qualquer tipo de evento esportivo internacional. O voleibol está sendo o carro chefe e vai dar o saque inicial para este que este importante palco do esporte local possa receber diversas modalidades esportivas.”

