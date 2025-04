Guarda Civil Metropolitana irá capacitar novos agentes para utilização de arma letal

A Guarda Civil Metropolitana publicou o edital para o 5º processo de seleção interna que irá capacitar 50 agentes em armamento letal, semi-automática, pistola .40

A seleção é para os guardas que já realizaram a formação de armamento letal na condição de APTO, do revólver calibre .38

As inscrições devem ser realizadas do dia 7 a 11 de abril e de 14 a 18 de abril e no dia 23, das 8h às 17h na Gerência de Ensino e Desenvolvimento Profissional- GEDP - Rua Romeu Alves Camargo, 73 – Bairro Tiradentes, Campo Grande.



A ficha de inscrição que deve ser preenchida digitalmente, com assinatura de ciência da chefia imediata, estará disponível para download no site da Secretária Especial de Segurança e Defesa Social – SESDES. No endereço online, https://www.campogrande.ms.gov.br/sesdes/ .

Mais informações estão disponíveis no Diogrande n. 7.881 desta quarta-feira (2), a partir da página 8



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também