Guarda Civil registrou 67 ocorrências de furto e roubo de fios neste ano na Capital

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) divulgou o levantamento de ocorrências de roubo e furto de fios elétricos em Campo Grande. Segundo dados, no período de 1º de janeiro a 16 de outubro deste ano, foram 67 registros do crime na Capital.

Destas abordagens, cinco suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Segundo a GCM, 21 registros foram no período da manhã, 18 à tarde, 14 à noite e 14 de madrugada.

Também houve divulgação dos locais de maior incidência do crime. Do total, 76,12% das ocorrências foram registradas em via urbana, 7,46% em unidades de ensino, 7,46% em residências, 2,99% em repartições públicas e 5,97% em praças e parques.

Desde abril do ano passado, foram furtados mais de 15 mil metros de fios de cobre, que causaram mais de R$ 200 mil em prejuízos aos cofres municipais, conforme levantamento da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Vale destacar que desde o dia 9 de outubro deste ano, a Prefeitura da Capital adotou medidas mais rígidas contra a ação de criminosos ao alterar o decreto que regulamenta a punição e intensifica ações sobre a proibição de aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem, processamento e beneficiamento de materiais metálicos ferrosos sem comprovação.

Conforme o decreto, o estabelecimento que comercializar o produto sem a comprovação da procedência ou origem pode sofrer multa de R$ 10 mil, além da reclusão de 1 a 4 anos, cassação do alvará de atendimento do proprietário e sócio por 10 anos.

