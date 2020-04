Guarda Municipal fecha 31 estabelecimentos por descumprir toque de recolher

A Guarda Civil Metropolitana fechou as portas de 31 estabelecimentos que descumpriram o "Toque de Recolher" na noite de quinta-feira (9), além de abordarem 52 pessoas fora de casa na capital.



Na noite de ontem, o toque de recolher que movimentou 23 agentes, ocorreu nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.



Nessas regiões, 31 Estabelecimentos comerciais foram orientados a fecharem as portas e encerrar atendimento. Nenhum proprietário apresentou resistência ou algum tipo de reclamação, e as 52 pessoas que foram abordadas, foram orientadas a voltarem e permanecerem do lado de dentro de suas residências.

A fiscalização de trânsito do toque de recolher, abordou 45 veículos, onde dois carros e três motos foram removidos das ruas e 15 notificações foram lavradas, entre condução não habilitada, conduzir veículo com CRLV vencido, e por manobras perigosas em motocicletas.





