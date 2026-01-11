Guarda Municipal socorre bebê após ingestão de produto de limpeza em Corumbá

Uma criança de 1 ano precisou de atendimento de emergência após ingerir sabão líquido na Casa do Migrante em Corumbá, durante uma ronda preventiva da Guarda Civil Municipal. A monitora do local percebeu que o bebê apresentava sinais de engasgamento e pediu ajuda imediata à equipe.

Os agentes realizaram manobras de primeiros socorros, colocando a criança de bruços e aplicando compressões na região das costas, o que permitiu a liberação das vias respiratórias e a estabilização do quadro. A mãe acompanhou todo o atendimento no local.

Depois do socorro inicial, a criança foi levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

Orientações de prevenção

Situações como essa reforçam a importância de cuidados redobrados com crianças pequenas, especialmente em ambientes coletivos. Entre as medidas recomendadas estão manter produtos de limpeza e medicamentos fora do alcance, usar embalagens com travas de segurança e evitar armazenar substâncias tóxicas em recipientes de alimentos, além de supervisão constante dos responsáveis.

