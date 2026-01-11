Menu
Menu Busca domingo, 11 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Guarda Municipal socorre bebê após ingestão de produto de limpeza em Corumbá

Criança foi estabilizada com manobras de primeiros socorros e levada para avaliação médica

11 janeiro 2026 - 15h15Sarah Chaves, com Diário Corumbaense
Divulgação/Guarda Civil MunicipalDivulgação/Guarda Civil Municipal  

Uma criança de 1 ano precisou de atendimento de emergência após ingerir sabão líquido na Casa do Migrante em Corumbá, durante uma ronda preventiva da Guarda Civil Municipal. A monitora do local percebeu que o bebê apresentava sinais de engasgamento e pediu ajuda imediata à equipe.

Os agentes realizaram manobras de primeiros socorros, colocando a criança de bruços e aplicando compressões na região das costas, o que permitiu a liberação das vias respiratórias e a estabilização do quadro. A mãe acompanhou todo o atendimento no local.

Depois do socorro inicial, a criança foi levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

Orientações de prevenção

Situações como essa reforçam a importância de cuidados redobrados com crianças pequenas, especialmente em ambientes coletivos. Entre as medidas recomendadas estão manter produtos de limpeza e medicamentos fora do alcance, usar embalagens com travas de segurança e evitar armazenar substâncias tóxicas em recipientes de alimentos, além de supervisão constante dos responsáveis.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Cidade
Vídeo com críticas à Santa Casa vira caso de polícia em Campo Grande
Foto: Navega MS/Flávio Dias
Cidade
Carreta tomba e espalha carga de eucalipto na BR-060
Central de matrículas
Cidade
Matrículas da Reme alcançam 40% das vagas nos dois primeiros dias
Foto: Freepik
Cidade
Casal de idosos chega a UPA em situação de abandono em Campo Grande
Conselho Osmar Jeronymo
Cidade
Pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 é prorrogado
Interdições acontecem de hoje até domingo
Cidade
Confira as interdições de trânsito em Campo Grande neste fim de semana
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Juiz manda prefeitura explicar aumento do IPTU em Campo Grande em 72 horas
Com a retirada da sinalização de interdição, o tráfego na região voltou à normalidade
Cidade
Avenida Rachid Neder tem trânsito totalmente liberado após reparos
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Cidade
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça não vê urgência e mantém advogados comissionados atuando na Agetran

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino