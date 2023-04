Guarda realizou 250 rondas em operação de segurança nas escolas

A Operação Escola Segura realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) nas escolas municipais de Campo Grande operou das 6h20 às 18h com 250 rondas.



Conforme a Secretaria Municipal de Segurança, ação contou com emprego de 25 Viaturas 04 Rodas, 13 Viaturas 02 Rodas e um total de 75 GCMs.



Uma denúncia chegou a swr atendida pela equipe da GCM. Além das rondas, houve palestras de conscientização em 16 Unidades Escolares.



Dentro das 205 unidades pertencentes a Reme não houve registros de ilícitos, nem tão pouco atos criminais ao decorrer do dia.

