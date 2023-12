Guias do Detran serão compensadas até 28 de dezembro

Os clientes que precisam fazer o pagamento de alguma guia do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), tem que ficar atento pois o último dia útil bancário em 2023 será em 28 de dezembro (quinta-feira), conforme nota emitida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Por conta disso, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está alertando os clientes que, no caso de pagamento de guia no dia 29 de dezembro, o valor somente será compensando em 2 de janeiro de 2024. Está ação pode acarretar em atraso de emissão de documentos ou liberação no sistema do Detran.

De acordo com a Febraban, documentos com vencimento no dia 29 de dezembro poderão ser pagos no dia útil seguinte (dia 2 de janeiro), sem o acréscimo de multa ou juros, mesma data em que os atendimentos presenciais voltam a ser feitos normalmente.

