Guichê do Detran agiliza liberação de veículos apreendidos na Capital

Para dar celeridade ao atendimento de proprietários de veículos apreendidos, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) criou os atendimentos facilitados nos pátios credenciados, para a liberação dos automóveis. O novo serviço está disponível nos pátios PMax e Autotran na Capital.

Antes da criação do atendimento, os proprietários precisavam ir até a sede do Detran-MS ou a Agência Guaicurus, buscar informações sobre o veículo e levantar os débitos existentes. O próximo passo era ir até o pátio e fazer os ajustes necessários. Feito isso, voltava ao Detran para buscar o requerimento de liberação, que permitia a retirada do veículo no pátio.

O novo serviço permite ao proprietário fazer a negociação e resgatar o veículo no mesmo lugar. Embora a maioria (95%) dos serviços do Detran-MS estejam disponíveis no meio digital, nesses casos em que o veículo é recolhido, existe a necessidade de buscar atendimento presencial para regularizar. Uma transferência de propriedade, poderá ser regularizada no mesmo espaço em que o veículo está recolhido.

O posto de atendimento do Detran nos pátios é exclusivo para liberação de veículos, e não há necessidade de agendamento. Por enquanto esse serviço está disponível na Capital que conta com dois pátios credenciados: Pmax que fica na Rua Gigante Adamastor, 16 - Jardim Santa Felicidade, telefone (67) 9908-0022, e Autotran na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, telefone (67) 3391-6283.

