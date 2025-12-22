Vídeo - Guns N' Roses em CG: Fãs relembram shows, falam sobre rock e quais músicas não podem faltar

Na manhã desta segunda-feira (22), fãs da banda Guns N' Roses começaram cedo a movimentar a fila para a compra de ingressos do primeiro show do grupo em Campo Grande. A expectativa, a memória afetiva e a vontade de viver e reviver um momento histórico marcaram os depoimentos colhidos pelo JD1 no local.

Entre os fãs estava o professor Marcos Henrique, que chegou animado e ainda surpreso com o anúncio do show na Capital. Para ele, a escolha de Campo Grande como uma das cidades da turnê surpreendeu, justamente por não ser um polo tradicional de grandes shows internacionais. Mesmo assim, a notícia foi recebida com entusiasmo. Marcos já assistiu à banda em outras ocasiões, incluindo o histórico Rock in Rio de 1991, e garante que este será o terceiro show do Guns N’ Roses que acompanha. No repertório ideal, uma música é indispensável: “Paradise City”.

Fãs formam fila na abertura das vendas de ingressos no Bosque dos Ipês - Jônatas Bis

A servidora estadual Lu de Souza também chegou cedo,, determinada a garantir ingressos para ela e para o filho. Fã de longa data, ela contou que não imaginava que o anúncio envolveria o Guns N’ Roses e disse ainda estar tentando acreditar que o show acontecerá em Campo Grande. Para Lu, não há como escolher uma música favorita. O som das guitarras e os solos marcantes são, segundo ela, o que realmente fazem a experiência valer.

Já a professora Mavi, destacou a empolgação de poder levar os filhos ao show. Ela já havia assistido à banda recentemente em Cuiabá e descreveu a experiência como intensa e cheia de energia. Ela listou clássicos que não podem ficar de fora, como “Welcome to the Jungle” e “November Rain”.

