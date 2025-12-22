Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Cidade

Vídeo - Guns N' Roses em CG: Fãs relembram shows, falam sobre rock e quais músicas não podem faltar

Amantes de rock vivem a expectativa e a vontade de viver e até reviver um momento histórico

22 dezembro 2025 - 17h36Sarah Chaves
Professora Mavi BarbosaProfessora Mavi Barbosa   (Foto: Jônatas Bis/JD1)

Na manhã desta segunda-feira (22), fãs da banda Guns N' Roses começaram cedo a movimentar a fila para a compra de ingressos do primeiro show do grupo em Campo Grande. A expectativa, a memória afetiva e a vontade de viver e reviver  um momento histórico marcaram os depoimentos colhidos pelo JD1 no local.

Entre os fãs estava o professor Marcos Henrique, que chegou animado e ainda surpreso com o anúncio do show na Capital. Para ele, a escolha de Campo Grande como uma das cidades da turnê surpreendeu, justamente por não ser um polo tradicional de grandes shows internacionais. Mesmo assim, a notícia foi recebida com entusiasmo. Marcos já assistiu à banda em outras ocasiões, incluindo o histórico Rock in Rio de 1991, e garante que este será o terceiro show do Guns N’ Roses que acompanha. No repertório ideal, uma música é indispensável: “Paradise City”.

WhatsApp Image 2025 12 22 at 14.54.38Fãs formam fila na abertura das vendas de ingressos no Bosque dos Ipês - Jônatas Bis

A servidora estadual Lu de Souza também chegou cedo,, determinada a garantir ingressos para ela e para o filho. Fã de longa data, ela contou que não imaginava que o anúncio envolveria o Guns N’ Roses e disse ainda estar tentando acreditar que o show acontecerá em Campo Grande. Para Lu, não há como escolher uma música favorita. O som das guitarras e os solos marcantes são, segundo ela, o que realmente fazem a experiência valer.

Já a professora Mavi, destacou a empolgação de poder levar os filhos ao show. Ela já havia assistido à banda recentemente em Cuiabá e descreveu a experiência como intensa e cheia de energia. Ela listou clássicos que não podem ficar de fora, como “Welcome to the Jungle” e “November Rain”.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Taynara Menezes
Cidade
Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano
Foto: Cid Nogueira/SED
Cidade
Estado divulga resultado preliminar de prova para professores temporários
Foto: Reprodução
Cidade
Vídeo: Funcionários da Santa Casa paralisam atividades por atraso no 13º salário
Foto: Reprodução
Cidade
Publicado resultado final de seleção para professores temporários da Capital
Seleção ocorreu durante festividade natalina na Praça Ary Coelho
Cidade
Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital
Vila Arauco ficará pronta daqui dois anos
Cidade
Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência
Terminal de Campo Grande
Cidade
TJ mantém ordem para Prefeitura abrir apuração sobre Consórcio Guaicurus
Agetran orienta redobrar atenção
Cidade
Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira
O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal
Cidade
Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Cidade
Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco