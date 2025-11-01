Menu
Há 10 dias sem reparo, afundamento de asfalto preocupa moradores na região da Lagoa Itatiaia

O problema ocorre na Rua Jorge Luis Anchieta Curado, esquina com a Rua Erci Cunha Martins

01 novembro 2025 - 09h55Taynara Menezes
Há cerca de dez dias foi colocada no local uma placa de 'homem trabalhandoHá cerca de dez dias foi colocada no local uma placa de 'homem trabalhando   (Foto: Reprodução)

Um afundamento no asfalto vem causando transtornos a quem circula pela região da Lagoa Itatiaia, no Tiradentes, em Campo Grande. O problema ocorre na Rua Jorge Luis Anchieta Curado, esquina com a Rua Erci Cunha Martins, em frente à lagoa.

De acordo com relato enviado por um leitor, há cerca de dez dias foi colocada no local uma placa de 'homem trabalhando', mas, desde então, nenhuma equipe da prefeitura retornou para realizar os reparos. “A placa está lá, mas ninguém apareceu para consertar. O buraco só aumenta a cada dia”, afirmou o morador.

O asfalto apresenta um afundamento considerável, que vem se agravando com o tempo. A situação tem deixado a via praticamente interditada, oferecendo risco a motoristas e pedestres. Segundo o relato, nos horários de maior movimento o tráfego fica lento e há congestionamento no entorno.

Moradores também demonstram preocupação com possíveis acidentes. “A sinalização é improvisada e o buraco fica bem na curva, o que é perigoso para quem passa ali à noite”, contou outro morador da região.

A comunidade pede uma solução urgente para o problema, alertando que a falta de manutenção pode causar danos à infraestrutura e comprometer a segurança de quem utiliza a via.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para solicitar informações sobre a responsabilidade e o prazo para reparo no trecho, e aguarda retorno.

