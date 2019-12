Habita Campo Grande sorteará 30 lotes neste sábado

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) realiza neste sábado (14) o evento Habita Campo Grande Especial de Natal, com atendimentos na Praça do Rádio Clube.

Na ocasião haverá o lançamento oficial do Credihabita o programa que possibilita a compra de materiais de construção e contratação de assistência técnica especializada para construção, reforma e ampliação de moradias de Campo Grande; sorteio de 30 lotes no Bosque das Araras; entrega de 74 Certidões de Regularização Fundiária (CRFs) e oficialização do novo nome da Emha, a AMHASF.

O evento começará as 8h da manhã com previsão de término às 10h.

