Hemosul faz novo alerta sobre queda nas doações de sangue e convoca população

Após uma significativa alta nas doações de sangue durante campanha de convocação recente, a Rede Hemosul MS volta a enfrentar uma diminuição no número de doadores. As campanhas de incentivo são fundamentais para atrair novos doadores e mobilizar a população, mas é crucial que esse número de doadores mobilizados se mantenha ao longo do ano.

A coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, reforça que a instituição atende a todo o Estado e destacou a importância de manter a regularidade nas doações para garantir a segurança dos estoques de sangue e hemocomponentes, essenciais para o atendimento de emergências e procedimentos médicos.

"As doações precisam ser constantes para que possamos atender a demanda dos hospitais e garantir que não faltem componentes sanguíneos para quem precisa", explica a coordenadora.

É importante enfatizar a necessidade de doações de todos os tipos sanguíneos, com atenção especial aos tipos O- e O+, que são os mais requisitados. Além disso, a doação é um processo seguro, rápido e que pode ser repetido com regularidade.

"Nosso objetivo é manter os estoques sempre em níveis seguros, mas para isso precisamos do apoio contínuo da população", conclui Marina.

Em Campo Grande, as doações podem ser feitas em três endereços:

HEMOSUL COORDENADOR

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho

Segunda a Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3.633 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 12h.

