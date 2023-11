Hipermercado e atacadista recebem tour do Papai Noel a partir desta quinta-feira

Lojas do Fort Atacadista e do Comper estão programando a chegada do Papai Noel para encantar as famílias que forem às compras, a partir desta quinta-feira (23), o Bom Velhinho será recebido em diferentes unidades.

Dos dias 25 de novembro até 25 de dezembro, Fort Atacadista terá nas lojas Cônsul Assaf Trad, Coronel Antonino, Três Barras e Cafezais terão espaços fixos e instagramáveis com o tema natalino. Aos sábados, preparou um cronograma especial para a chegada do Papai Noel em algumas de suas lojas. As famílias podem levar máquinas fotográficas e celulares para registrar o evento. Confira as datas e horários:

23/11 das 10h às 13h na Loja Coronel Antonino (R. São Borja, 586 | Vila Rica)

30/11 das 10h às 13h na Loja Cônsul Assaf Trad (Av. Cel. Antonino, 5498 | Jd. Montevidéu)

02/12 das 16h às 19h na Loja Fort Atacadista União (R. Petrópolis, 1080 | União)

07/12 das 16h às 19h na Loja Fort Atacadista Três Barras (Av. Três Barras, 1499 | Vila Vilas Boas)

22/12 das 10h às 13h na Loja Fort Atacadista Cafezais (Av. Gury Marques 7418 esquina Av. Cafezais)

23/12 das 10h às 12h na Loja Fort Atacadista Três Barras (Av. Três Barras, 1499 | Vila Vilas Boas)

Os Supermercados Comper também estão preparando um evento especial para a chegada do Papai Noel.

No dia 25/11, sábado, três unidades receberão o Bom Velhinho e sua caravana: às 17h30, o Papai Noel sairá do Comper Ypê, chegando às 18h no Comper Itanhangá, acompanhado pelo Clube de Motos Harley Davidson.

No Comper Jardim dos Estados, o Papai Noel chegará às 18h, em companhia da Confraria Apaixonados por Fusca. Ambos os eventos contarão com personagens vivos, pipoca, algodão-doce, pintura facial e escultura de balões para as crianças, além de muita música e momentos especiais com o Papai Noel.

Caravana do Natal Coca-Cola

A Caravana do Natal, promovida pela Coca-Cola, terá uma edição exclusiva no Comper Itanhangá no dia 14 de dezembro, a partir das 17h. As instalações temáticas da Coca-Cola, montadas no estacionamento do Comper, prometem encantar a todos. Às 19h, a caravana seguirá em desfile pela cidade, com destino à fábrica da Coca-Cola, na Avenida Gury Marques.

