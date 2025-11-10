Menu
Hohoho: Com atividades gratuitas, Papai Noel chega neste sábado no Norte Sul Plaza

A chegada do bom velhinho está prevista para às 18h

10 novembro 2025 - 18h25Taynara Menezes
Papai Noel receberá as crianças em shoppingPapai Noel receberá as crianças em shopping   (Divulgação)

No próximo sábado (15), o Papai Noel chega em grande estilo para abrir oficialmente a temporada natalina no Shopping Norte Sul Plaza, trazendo consigo um cortejo repleto de alegria, música e personagens encantados. A chegada do bom velhinho está prevista para às 18h.

Neste ano, o trenó será substituido por um carro do mesmo modelo que será sorteado na campanha de Natal do shopping, e percorre os corredores ao lado de uma banda e de sua animada trupe natalina.

A partir das 16h, o público poderá aproveitar uma tarde repleta de atividades gratuitas e diversão para todas as idades, com oficinas temáticas, pinturinha facial, pipoca e algodão doce, que ajudam a espalhar o clima de festa pelos corredores do shopping

Às 17h, a Banda da Polícia Militar se apresenta com um repertório de clássicos natalinos que promete emocionar o público e preparar o clima para a chegada do bom velhinho.

Logo depois, às 18h, acontece o grande momento da chegada do Papai Noel, que desfilará em cortejo pelos corredores até a decoração principal, inaugurando oficialmente o Natal 2025 do Norte Sul Plaza.

Para tornar o momento ainda mais inclusivo, o shopping contará com a presença de um intérprete de Libras durante todo o evento, acompanhando o Papai Noel na decoração temática.

