Homem desaparece no Los Angeles apÃ³s pegar bicicleta emprestada

Ernandes Lima Moura, de 33 anos, desapareceu na última quarta-feira (8), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, após pegar uma bicicleta emprestada de um amigo, por volta das 17h. Desde então, a família está sem notícias do homem.

Ananda Lima, irmã de Ernandes, afirmou que ele nunca ficou dias sumido. Além disso, segundo ela, ele deixou a casa aberta com a TV ligada, indicando que voltaria logo.

Segundo relatos, a última vez que ele foi visto, foi por volta das 18h do mesmo dia, na região do Dom Antônio. As informações são de que ele estaria vestido com uma calça preta e uma camisa do Corinthians.

Ernandes tem 3 filhas e estava de férias do trabalho, fazendo uma renda extra como açougueiro. A família registrou o boletim de ocorrência nesta sexta-feira (10). A polícia investiga o caso.

Informações do paradeiro podem ser repassadas pelos telefones (67) 9 9126-2213 ou (67) 9 9248-8354. Disque Denúncia 181.

