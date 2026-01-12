Homem é preso por pesca ilegal durante a Piracema em Terenos

Um homem foi preso em flagrante por pesca ilegal durante o período de defeso no domingo (11), em uma ação de fiscalização ambiental realizada na região do Rio Aquidauana, em Terenos. A ocorrência foi registrada durante a Operação Piracema, conduzida pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

A prisão ocorreu na MS-477, na área conhecida como Ponte do Grego/Barretina, onde os policiais flagraram o suspeito praticando pesca predatória em uma corredeira, local considerado sensível para a reprodução de peixes. Com ele, foram apreendidos um exemplar de dourado e um de jurupoca, espécies protegidas durante o período de defeso.

Mais cedo, equipes também realizaram fiscalizações na MS-352, rodovia que liga Terenos à comunidade Ponte do Grego, com abordagens a veículos e pessoas, além de vistorias e orientações sobre a proibição da pesca nesta época do ano.

Após o flagrante, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Terenos, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A Operação Piracema segue em andamento em todo o Estado, com ações voltadas à repressão de crimes ambientais durante o período de reprodução dos peixes

