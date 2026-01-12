Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Cidade

Homem é preso por pesca ilegal durante a Piracema em Terenos

O flagrante ocorreu na região do Rio Aquidauana, com apreensão de espécies protegidas

12 janeiro 2026 - 10h23Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PMAFoto: Divulgação/PMA  

Um homem foi preso em flagrante por pesca ilegal durante o período de defeso no domingo (11), em uma ação de fiscalização ambiental realizada na região do Rio Aquidauana, em Terenos. A ocorrência foi registrada durante a Operação Piracema, conduzida pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

A prisão ocorreu na MS-477, na área conhecida como Ponte do Grego/Barretina, onde os policiais flagraram o suspeito praticando pesca predatória em uma corredeira, local considerado sensível para a reprodução de peixes. Com ele, foram apreendidos um exemplar de dourado e um de jurupoca, espécies protegidas durante o período de defeso.

Mais cedo, equipes também realizaram fiscalizações na MS-352, rodovia que liga Terenos à comunidade Ponte do Grego, com abordagens a veículos e pessoas, além de vistorias e orientações sobre a proibição da pesca nesta época do ano.

Após o flagrante, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Terenos, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A Operação Piracema segue em andamento em todo o Estado, com ações voltadas à repressão de crimes ambientais durante o período de reprodução dos peixes

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conta de luz pode ter valor fixo com adesão de programa
Cidade
Sul-mato-grossenses podem aderir até fim do mês projeto de valor fixo na conta de luz
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece comida nas UPAs e promotora pede informações sobre licitação
Divulgação/Guarda Civil Municipal
Cidade
Guarda Municipal socorre bebê após ingestão de produto de limpeza em Corumbá
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Cidade
Vídeo com críticas à Santa Casa vira caso de polícia em Campo Grande
Foto: Navega MS/Flávio Dias
Cidade
Carreta tomba e espalha carga de eucalipto na BR-060
Central de matrículas
Cidade
Matrículas da Reme alcançam 40% das vagas nos dois primeiros dias
Foto: Freepik
Cidade
Casal de idosos chega a UPA em situação de abandono em Campo Grande
Conselho Osmar Jeronymo
Cidade
Pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 é prorrogado
Interdições acontecem de hoje até domingo
Cidade
Confira as interdições de trânsito em Campo Grande neste fim de semana
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Juiz manda prefeitura explicar aumento do IPTU em Campo Grande em 72 horas

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans