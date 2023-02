Homem foge de hospital enquanto recebia atendimento na Capital

Um homem, de 39 anos, identificado apenas como Leandro, está sendo procurado após fugir de um hospital de Campo Grande, no início da tarde de domingo (6). Ele estava internado com um ferimento no tórax, provocado supostamente por uma faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem é morador de Sidrolândia e deu entrada na unidade hospitalar durante a madrugada.

Segundo conta um familiar, ele teria se ferido com um faca no início da madrugada após "ouvir vozes", que ordenava a vítima pegar uma faca e enfiar em seu peito.

Ainda conforme as informações do registro policial, a vítima se feriu e a situação foi presenciado pelo próprio pai, que chamou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para os primeiros atendimentos.

Ele foi transferido para Campo Grande após ser atendido. Mas no início da tarde, a família recebeu uma ligação do hospital afirmando que o homem havia fugido.

A vítima possui características como: alto, gordinho, pardo, anda mancando, cabelos grisalhos e curtos, não tem cicatriz, nem tatuagem, estaria usando camisa polo preta, bermuda jeans e chinelo, não está portando documentos pessoais. A última vez que teria sido visto foi em frente a uma pizzaria na Avenida Bandeirantes, no sentido ao bairro Aero Rancho.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

