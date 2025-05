Homem morre após carro cair de ponte em Terenos

Josemar de Oliveira Lescano, de 35 anos, morreu após o carro que ele dirigia cair de uma ponte na madrugada deste sábado (24), no córrego Varadouro, no Assentamento Santa Mônica, em Terenos - a 31 km de Campo Grande.

Conforme informações preliminares, o acidente aconteceu por volta da meia-noite, quando Josemar estava em um Renault Clio vermelho, acompanhado de uma mulher, de 36 anos, e uma criança.

Josemar ficou preso às ferragens e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas constatou o óbito.

A mulher e a criança foram socorridas pelo irmão da vítima e encaminhadas ao hospital de Terenos, ambas sem risco de vida. As causas do acidente ainda serão investigadas.

