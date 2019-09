Homem morre em acidente entre dois veículos

Um homem ainda não identificado morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (11), na BR-376, no trevo de acesso ao distrito de Culturama – distante aproximadamente 249 km da Capital.

De acordo com informações do portal Fátima Em Dia, a suspeita é que o motorista do veículo Uno, placas de Nova Andradina tentou realizar um retorno, passando sobre o canteiro e entrando novamente na pista de rolamento da rodovia BR-376, momento que foi atingido pelo veículo, com placas de Glória de Dourados, conduzido por um morador na 7ª Linha, no município de Glória de Dourados.

Com o impacto o motorista do Uno morreu no local. O motorista de Glória de Dourados, a esposa que está grávida e uma criança não tiveram ferimentos. A Polícia Militar aguarda a Perícia Técnica para as causas do acidente.

