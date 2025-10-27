Hospital da Capital aciona gerador após ficar horas sem energia por 'ocorrências externas'

O Hospital Santa Marina, em Campo Grande, precisou acionar o uso do gerador para continuar em funcionamento durante os períodos da tarde e noite deste domingo, dia 26 de outubro, após ficar sem energia.

Conforme apurado pela reportagem, a unidade hospitalar apontou que "ocorrências externas" teriam prejudicado o fornecimento de energia por volta das 15h e até o final da noite de domingo, não havia retornado.

Um administrador do hospital chegou a estar na delegacia de plantão para o registro de um boletim de ocorrência, explicando a situação. O caso foi tratado como preservação de direito.

Ainda segundo esse administrador, foram diversas ligações, cerca de 8, com pedidos de urgência para o restabelecimento de energia, pois a unidade hospitalar estava com vários pacientes internados e aparelhos que necessitavam de energia.

O JD1 Notícias entrou em contato com a unidade hospitalar para saber mais detalhes e a unidade hospitalar ficou de dar mais detalhes em breve sobre o ocorrido.

