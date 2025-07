Hospital do Amor leva campanha gratuita de mamografia ao Pátio Central

O Pátio Central Shopping em parceria com o Hospital do Amor inicia nesta quarta-feira (2), das 8h às 17h, uma campanha gratuita de mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos que termina na sexta-feira (4).

A unidade móvel realizará 60 exames por dia, sendo 30 pela manhã e 30 à tarde, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama, caracterizado pelo crescimento de células cancerígenas na mama, é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, atrás apenas para o câncer de pele, e o primeiro em letalidade.

Sua ocorrência é relativamente rara antes dos 35 anos e nem todo tumor é maligno – a maioria dos nódulos detectados na mama é benigna. Além disso, quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%.

A ação visa facilitar o acesso ao exame e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Serviço:

Local: Pátio - O Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, 1380, Centro)

Data: 02 a 04 de julho | Horário: 8h às 17h

Público-alvo: Mulheres entre 40 e 69 anos

Vagas: 60 exames por dia (30 manhã / 30 tarde) | Atendimento: Por ordem de chegada

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também