Hospital Universitário terá mutirão de cirurgias eletivas e exames neste sábado

O "Dia E" do projeto Ebserh em Ação 2025 terá um mutirão de atendimentos de forma simultânea nos 45 Hospitais Universitários da rede neste sábado (5). Conforme anúncio do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde, estão previstos mais de 7,8 mil atendimentos.

Devem ser realizadas mil cirurgias eletivas, 1,2 mil consultas e 5,6 mil exames em diversas especialidades, como Oncologia, Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia e Saúde da Mulher.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, ministros estarão presentes na ação, ajudando a mobilizar a rede de profissionais de saúde nos Hospitais Universitários. "Vamos utilizar essa rede de Hospitais Universitários públicos, que é a maior do hemisfério sul global, para reduzir tempo de espera e garantir um atendimento mais rápido para a população”, afirmou. Durante a coletiva, o ministro detalhou a rede de Hospitais Universitários, que conta com 87 mil profissionais de saúde, mais de 55 mil alunos da graduação e mais de dez mil médicos residentes.

O mutirão promove a aprendizagem dos estudantes de medicina que atuam supervisionados pelos professores e demais profissionais da Rede Ebserh. O ministro da Educação anunciou também que novos mutirões ocorrerão ao longo do ano.



É apto a participar quem já é atendido nos Hospitais Universitários e atender aos critérios de prioridade ou ser encaminhado pela central de regulação municipal ou estadual. Neste ano já foram realizados 166 mutirões, em todo o país, na Rede Ebserh.

"Vamos seguir com esse esforço coletivo. Com essa iniciativa, conseguimos aumentar o número de atendimentos em 17%, de março para cá. E temos uma meta ousada que é a de ampliar para 40% até o final do ano, garantindo atendimento mais humanizado, digno, cuidando dos pacientes e reduzindo o tempo de espera. Essa medida reforça o papel dos Hospitais Universitários de serem reconhecidos como 100% do SUS”, completou Santana.







