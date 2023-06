Iagro confirma doença contagiosa em animal do Parque do Peão em Campo Grande

O Iagro (Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) confirmou que um dos animais alojados nas propriedades do Parque do Peão, em Campo Grande, estava contaminado com a doença mormo, uma zoonose infectocontagiosa. A informação foi emitida em uma nota técnica publicada na noite de terça-feira (6).

A doença é causada pela bactéria Burkholderia mallei, que acomete primeiro os equídeos, como cavalos, burros e mulas, mas pode ser transmitida eventualmente a outros animais e ao ser humano, através de contato com os animais infectados.

Segundo explicado na nota divulgada, houve uma colheita de amostras para realizar exames de anemia infecciosa e mormo no dia 15 de maio, com o resultado dando positivo para a doença no dia 18. O Iagro também verificou que os animais deveriam estar em Corumbá, mas estavam alojados irregularmente no Parque do Peão.

"Foram colhidos e identificados, através da resenha virtual, 15 animais, e suas amostras foram enviadas ao laboratório credenciado da Iagro onde foi constatado que 1 animal era reagente positivo ao teste", diz trecho da nota.

A normativa prevê o sacrifício do animal positivo e o saneamento do restante dos animais com duas colheitas negativas consecutivas, em um intervalo de 21 a 30 dias.

A nota ressalta que enquanto o foco da doença não for encerrado, o local não poderá receber eventos de aglomeração de animais, permanecendo interditado para a movimentação desses animais, tanto de entrada quanto de saída do local.

