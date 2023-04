Idosa fica em estado grave após ser atropelada por moto na Zulmira Borba

Uma idosa, de 83 anos, ficou em estado grave após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (24), no cruzamento da rua Zulmira Borba com Padre Antônio Franco, na região do Nova Lima.

Com o impacto, a vítima sofreu vários ferimentos, hemorragia na face e suspeita de traumatismo cranioencefálico, sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

O motociclista, de 30 anos, apesar do acidente, não sofreu nenhum ferimento e recusou atendimento médico dos militares.

A idosa estava sozinha no momento do acidente e soube o JD1 Notícias, que a filha sempre evita que a vítima saia sozinha.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local para registrar a ocorrência.

