Idoso morre apÃ³s engasgar enquanto almoÃ§ava em Campo Grande

Um idoso de 92 anos morreu após se engasgar enquanto almoçava neste sábado (22), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava realizando a refeição e sofreu o engasgo. Um médico, que mora no mesmo prédio onde a vítima residia, tentou ajudar o idoso mas ele ainda apresentava dificuldades para respirar.

O filho da vítima acionou o Samu mas enquanto eles desciam para a recepção, o idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A sobrinha da vítima, que também estava presente, iniciou o processo de reanimação, mas sem apresentar melhora, todos decidiram encaminhá-lo até o Proncor, no entanto ele estava fechado, sendo assim, a família mudou a rota e foi para a Maternidade Candido Mariano.

Lá, o médico iniciou, novamente, o processo de reanimação. Mas após alguns minutos, a vítima não resistiu e faleceu. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também