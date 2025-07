Idosos terão momento de conexão com a '2ª Semana da Atitude'

O projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, realiza a ´2ª Semana da Atitude – Conexões Humanas" por meio de palestras, workshops e rodas de conversa entre os dias 22 e 24 de julho, das 13h às 16 horas, no Centro de Formação Profª Stella Leite de Barros.

Na primeira edição, realizada no ano passado, foi trabalhado o tema preconceito; os preconceitos que existem da pessoa idosa para com a sociedade e, da sociedade com a pessoa idosa. “Esse ano vamos falar sobre conexões humanas. Dentro desse tema central, um dos assuntos é ´comunicar para conectar´, qual a importância da comunicação para manter a conexão com a família e a sociedade? Quando não ocorre a comunicação será que começa a nascer o abandono? Onde nasce o abandono? Quais são as formas de abandono? Será que acontece somente da família para com a pessoa idosa? Ou a pessoa idosa também abandona a família, a sociedade?”, reflete Marcos Henrique Marques, diretor da Fundação Manoel de Barros.

A abertura oficial do evento acontece no dia 22 às 13h com o tema ´Conexões Humanas´.

- No dia 23, às 13 horas, acontece o workshop ´Entre conexões e silêncios´

- No dia 24, também às 13 horas, o workshop ´Comunicar para conectar´.

As palestras, workshops e rodas de conversa serão conduzidas por profissionais especializados na área de Psicologia e também artistas de teatro, profissionais que envolvam a comunicação e a expressão corporal.“Vamos discutir esses temas de uma forma leve e, neste ano, especialmente, vamos debater os temas envolvendo a arte e a cultura”, destaca Marcos Henrique.

Os participantes também têm acesso a oficinas, passeios, atendimento psicológico individual e encontros em grupo como o ´Memórias Afetivas´.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também