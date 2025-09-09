Menu
IEL-MS abre seleção para cadastro reserva de estagiários em Sidrolândia

Podem participar estudantes com 16 anos ou mais, matriculados no ensino médio, técnico ou superior

09 setembro 2025 - 12h24Sarah Chaves

O Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul (IEL-MS), em parceria com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, está com inscrições abertas para o processo seletivo de formação de cadastro reserva de estagiários.
Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração pública, respeitando a ordem de classificação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de setembro, por meio do site carreiras.iel.org.br. Podem participar estudantes com 16 anos ou mais, que residam em Sidrolândia e estejam regularmente matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

As áreas contempladas incluem Administração, Direito, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Jornalismo, Publicidade, Educação Física, Pedagogia e Serviço Social.

As vagas são para atuação presencial, com carga horária entre 4 e 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira. A bolsa auxílio varia de R$ 400 a R$ 700, de acordo com a jornada de trabalho.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o link informado e anexar os seguintes documentos: comprovante de matrícula atualizado (declaração, atestado ou contrato), cópias do RG e CPF, além de comprovante ou declaração de residência. A seleção será conduzida pelo IEL-MS, conforme as etapas descritas no edital, e o resultado final será divulgado no dia 18 de setembro.

