II Ciclo de palestras ''Plano Diretor - Mobilidade e Acessibilidade'' ocorrerá na Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza o II Ciclo de palestras ‘’Plano Diretor – Mobilidade e Acessibilidade’’, na próxima quarta-feira (13). A programação terá início às 8h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com a abertura e composição da mesa.

O evento é voltado a profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, acadêmicos desses cursos e entidades do terceiro setor que atendem pessoas com as mais variadas deficiências. E as inscrições podem ser feitas no site da Câmara.

Contará com alguns palestrantes e os seguintes temas: mobilidade urbana sustentável, meio ambiente e inclusão social; os desafios na aplicação da mobilidade urbana; importância da mobilidade urbana para o desenvolvimento das cidades; transporte coletivo urbana de Campo Grande e mobilidade e acessibilidade como legado dos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

