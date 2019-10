Iluminação nas ruas do Cristo Redentor voltam a funcionar

Após reivindicação do vereador João César Mattogrosso (PSDB), os postes de iluminação do loteamento Cristo Redentor, bairro da região Bandeira, voltam a funcionar e iluminar a região, devido a mobilização dos moradores que solicitaram o apoio do parlamentar.

De acordo com o vereador, demandas de iluminação estão entre os pedidos mais frequentes. “Em todas as sessões ordinárias da Câmara Municipal estamos realizando solicitações de melhorias para os bairros da Capital. Os principais encaminhamentos estão os pedidos de iluminação”, destaca João César Mattogrosso.

Entre as melhorias para região, estão a substituição de luminárias queimadas ou apagadas nas ruas João Maria de Ávila e Via Láctea. Além disso, foi reivindicada a instalação de um braço de luz no poste localizado na esquina da Rua Lourenço Alves da Costa com Avenida Teresa Garcês Pain.

O parlamentar enfatiza que as melhorias representam mais segurança para população. “Todos os trechos que receberam os reparos na iluminação são de fundamental importância para coibir a ação de meliantes e tornar o convívio dos moradores mais seguro”, pontuou.

Deixe seu Comentário

Leia Também