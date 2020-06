Imagens: veja como foi a volta do Autocine UFMS

Com espaço lotado, famílias campo-grandenses acompanharam a sessão de retomada do Autocine Campo Grande, no domingo (28), nas dependências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O local estava inativo há 31 anos e a retomada da nostálgica sessão de cinema foi a pensada para garantir uma oportunidade de entretenimento para as famílias campo-grandenses, em meio a pandemia. Garantindo todas as medidas de biossegurança, como o distanciamento de dois metros entre os veículos, a lotação máxima dos carros e aferição, 70 veículos lotaram o espaço do Autocine, ao lado do estádio Morenão.

A vegetação que ocupava o espaço foi cortada, o gramado foi replantado e o telão recebeu camadas de tinta branca para melhor reproduzir o filme, tudo com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A população presente na sessão de estreia pode garantir o combo completo pro escurinho do cinema ficar perfeito comprando pipocas, refrigerantes, chips e até mesmo algodão doce das associações beneficentes presentes no local.

A próxima sessão acontece no primeiro domingo de julho (05) e para garantir ingressos é preciso ir até a Praça dos Imigrantes na quarta-feira (01) às 8h. Os ingressos são limitados e gratuitos.

Veja as imagens do primeiro dia nas lentes de Cyro Clemente:

