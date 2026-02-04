Menu
quarta, 04 de fevereiro de 2026
Imasul alerta para risco de inundação em Coxim e Aquidauana com elevação dos rios

Alta dos rios podem provocar danos materiais significativos e riscos à integridade dos ribeirinhos

04 fevereiro 2026 - 15h38Luiz Vinicius
Rio Taquari subiu consideravelmente com os dois de chuvaRio Taquari subiu consideravelmente com os dois de chuva   (Edição MS)

As cidades de Aquidauana e Coxim correm sérios riscos de sofrerem inundações em razão da constante alta do nível dos rios Aquidauana e Taquari, respectivamente, em decorrência do acumulado de chuva dos últimos dias.

Essa inundação pode provocar danos materiais significativos e riscos à integridade dos ribeirinhos. O cenário foi divulgado em dois avisos realizados pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Segundo leitura da estação hidrometeorológica às 10h30, o nível do Rio Taquari em Coxim alcançou a cota de 501, considerada nível de emergência e de inundação. A elevação expressiva do rio é atribuída ao grande volume de chuvas registrado desde o último fim de semana em toda a bacia hidrográfica.

No município de Aquidauana, o Aviso de Evento Crítico aponta que o Rio Aquidauana está prestes a atingir a cota de emergência de 730. Segundo a PCD, às 9h o nível registrado era de 697. No entanto, medições realizadas por leiturista de régua da Agência Nacional de Águas indicaram que a cota já havia alcançado 706 às 7h, valor significativamente mais elevado.

As condições meteorológicas seguem desfavoráveis, pois tanto Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) trazem prognóstico de chuvas até a quinta-feira e no máximo, sexta-feira, dia 6.

Diante do quadro apresentado, o Imasul recomendou que, após deliberação interna, o Gerenciamento de Recursos Hídricos acione a Coordenação Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, para a adoção de medidas preventivas e de resposta rápida.

