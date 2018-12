Vídeo: Nova onda de imigrantes chega à fronteira, diz PF

Desde quinta-feira (27), o posto de imigração da Polícia Federal (PF) na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, está com uma fila imensa de imigrantes.

De acordo com a PF, muitas famílias do país vizinho tentam aproveitar as férias no Brasil. O problema se agravou com a chegada de mais haitianos no país. Só na manhã desse sábado (29), 47 esperavam por atendimento. Em dezembro, 1.200 haitianos entraram no Brasil por Corumbá (MS).

Segundo a Polícia Federal, para evitar tumulto, desde a madrugada, os próprios imigrantes organizaram uma lista de espera diferente. Por ordem de chegada, cada um recebe um número que é marcado no braço.

De acordo com a PF, são apenas quatro policiais federais que fazem os atendimentos no posto de imigração. Cerca de 1300 imigrantes passam pelo local todos os dias.

