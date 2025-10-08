Imóvel dos Correios na antiga rodoviária será leiloado em Campo Grande

Um imóvel localizado na região central de Campo Grande, no Condomínio Terminal do Oeste (antiga rodoviária), será leiloado pelos Correios no próximo dia 24 de outubro, às 10h (horário de Brasília), em licitação eletrônica.

Com área construída de 35,64 m², o imóvel corresponde a uma sala comercial situada na quadra A, Rua 1, Loja 12 do Terminal do Oeste, na Rua Dom Aquino, nº 750, no bairro Amambai.

Como participar

A licitação será exclusivamente online. Interessados devem se dirigir a uma agência do Banco do Brasil para obter a chave de acesso ao sistema. Após o cadastro, pessoas físicas ou jurídicas poderão enviar propostas pela plataforma Licitações-e , utilizando o número da licitação: 1080119.

Outros imóveis disponíveis podem ser consultados no site www.imovelcorreios.com.br

, que permite buscas por tipo, localização e finalidade. O site também oferece informações detalhadas sobre cada propriedade, incluindo fotos, vídeos, documentos e datas dos certames com editais publicados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também