Imperdível no calendário da Capital, 8ª Festa do Queijo de Rochedinho será no sábado (10)

A tradicional Festa do Queijo entra em sua 8ª edição e neste ano será celerada no próximo sábado (10) a partir das 16h, na praça central do distrito de Rochedinho, que fica a 29 km de distância da Capital.

A expectativa é que pelo menos 10 mil pessoas visitem o evento que poderão aproveitar amostras de cerca de 40 expositores e produtores locais que levarão queijos, geleias, rapaduras, arroz carreteiro, cachorro-quente, espetinhos e bebidas variadas. Para garantir a diversão das crianças, o evento também terá uma área com brinquedos.

A programação também conta com atração musical que começa às 18h, com o show do cantor Zezé do Pantanal. A cerimônia de abertura oficial está marcada para as 19h30. Em seguida, às 21h, sobe ao palco o grupo Os Filhos de Campo Grande, encerrando a festa às 23h.

A Festa do Queijo é promovida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), da Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear) e da Secretaria Executiva de Cultura (Secult).

Como parte dos preparativos, no último sábado (26 de abril), foi realizado um curso de boas práticas na manipulação de alimentos, promovido pela Vigilância Sanitária, além de uma palestra do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) do Consórcio Central.

