Indicação de Coronel David garante autorização para pavimentação da MS-441

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) recebeu a autorização do Governo do Estado para iniciar o projeto executivo de pavimentação da MS-441, no trecho de 44 km entre Bandeirantes e Camapuã. O anúncio foi feito pelo secretário Guilherme Alcântara e o deputado Coronel David durante reunião com lideranças locais.

A solicitação da pavimentação foi apresentada por meio de indicação de Coronel David na Assembleia Legislativa e articulada com o secretário Guilherme Alcântara que juntos apresentaram o projeto ao governador Eduardo Riedel.

A pavimentação da via, conhecida como “Estrada Velha de Camapuã” e oficialmente nomeada Rodovia Alberto Zanatta, atende a uma antiga demanda da população e dos produtores rurais da região. “Agradeço ao Governador Eduardo Riedel e ao secretário Guilherme por dar forma a esse sonho da população”, afirmou Coronel David.

A MS-441 é estratégica para o escoamento da produção agropecuária e conecta quatro assentamentos com mais de 200 famílias. Também é usada no transporte escolar, atendimento de saúde e circulação de viaturas. Segundo o Sindicato Rural, só a soja movimenta cerca de R$ 152 milhões por safra na região, que ainda conta com produção de leite, hortaliças, madeira, gado e suínos. A suinocultura e o transporte de eucalipto devem se expandir com a chegada do asfalto.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística irá conduzir a pavimentação após assinada a licitação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também