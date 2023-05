Infraestrutura arrecada 8,6 mil agasalhos para "Seu abraço aquece"

O “Dia D” para entrega das doações da Campanha “Seu abraço aquece – Doe calor e faça o bem”, nesta quinta-feira (18), encerrou a manhã com 8.646 peças de agasalhos entre cobertores, casacos e até sapatos entregues. A ação foi promovida pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), comandada por Mônica Riedel.

A primeira-dama recebeu as peças de roupas e falou da importância da iniciativa. “Tem sido um prazer percorrer as secretarias e ver tantos abraços em forma de doações. Isso mostra a empatia dos servidores com as pessoas que mais precisam”, destacou. “Essa é uma campanha dos servidores, mas que teve a participação de muitas pessoas e instituições de fora, que se aproximaram do Governo”, completou.

Assim como os servidores da Infraestrutura, participaram das arrecadações os funcionários da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) e da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado).

O ato de entrega das doações ainda reuniu o secretário da Seilog, Hélio Peluffo, e os presidentes da Agesul, Mauro Azambuja Rondon, e da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez. Também esteve presente a secretária Ana Nardes, da SAD (Secretaria Estadual de Administração), que organiza a campanha “Seu abraço aquece” em todo o Governo.

“Agradeço a colaboração de todos neste projeto que é tão importante para aquecer o inverno de quem mais precisa. A doação de uma peça de roupa ou um cobertor pode parecer pouco, mas é muito para quem precisa”, ressaltou Hélio Peluffo.

“Hoje estamos realizando o ‘Dia D’ na Seilog, mas as doações seguem até o dia 25 de maio. Vamos abrir o guarda-roupas e o coração”, disse Ana Nardes, frisando que o encerramento da campanha será na próxima semana.

