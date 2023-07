Ingresso de cinema na Capital tem variação de mais de 133%, diz Procon

Muito procurado durante o período de férias escolares, os cinemas de Campo Grande foram alvo de uma pesquisa do Procon Municipal. Durante a consulta, nos dias 11 e 12, foi identificada uma variação de mais de 133% no preço do ingresso no período da matinê, entre 12h e 18h.

Conforme a pesquisa, o ingresso normal durante o período teve a maior variação de 133,33%, sendo o menor preço de R$ 18,00 e o maior preço de R$ 42,00, na sexta-feira. Seguida pela variação de 122,22% no ingresso normal da sessão de quinta-feira, sendo menor preço R$ 18,00 e o maior preço R$ 40,00.

A maior variação nos produtos alimentícios foi de 70,59%, no produto nachos, em que o valor máximo foi de R$ 29,00 e o mínimo de R$ 17,00. No hot dog foi de 31,25%, na da pipoca grande salgada de 23,81%, já no produto bala fini foi de 22,22%, e na pipoca doce de 20,83%.

José Ferreira Costa Neto, Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor reforça que os cinemas possuem meia-entrada para estudantes, idosos (acima de 60 anos), doadores de sangue, pessoas com deficiência (quando necessário, seus acompanhantes, têm direito), jovens de baixa renda entre 15 a 29 anos (com renda familiar até dois salários mínimos, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e professores da rede pública e privada.

Para o consumidor ter direito a meia-entrada deverá apresentar documentos comprobatórios e documento com foto.

A recomendação é que os consumidores façam pesquisas antes da compra, pois poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais.

Confira aqui a pesquisa completa.

