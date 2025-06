Inscrições no processo seletivo para monitor de alunos vão até às 17h desta quarta-feira

Termina às 17h desta quarta-feira (4), o prazo para os interessados realizarem as inscrições no processo seletivo para contratação por prazo determinado de monitor de alunos para prestação de serviços nos centros de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).



A inscrição é gratuita e pode ser feita no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/. São 200 vagas + o cadastro reserva. É exigido ensino médio completo para trabalhar em carga horária de 40 horas e remuneração bruta de R$ 1.520.



Das vagas oferecidas neste processo seletivo simplificado, 5% será reservada ao Cotista PcD, 5% será reservada ao Cotista Indígena e 10% será reservada ao Cotista Negro.

