Inscrições para concurso da Prefeitura de Aquidauana continuam abertas

Continua aberto o período de inscrição para o concurso público da Prefeitura de Aquidauana. Os interessados têm até dia 19 de junho para se inscrever e concorrer a 300 vagas

Organizado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), são mais de 300 vagas do nível fundamental ao médio. Os salários vão de R$ 1.257,22 a R$ 4.343,09. O prazo para os interessados termina no dia 19 de junho.

A taxa de inscrição varia de R$ 120,00 para cargos de nível superior; R$ 80,00 para cargos de nível médio; e R$ 60,00 para cargos de nível fundamental.

Para candidatos com fundamental completo, as vagas ofertadas são: Auxiliar de Saúde Bucal (Área Urbana e Área Rural); Motorista I (Área Rural e Área Urbana); Motorista do Transporte de Escolares. E, finalmente, para candidatos com nível fundamental incompleto, as vagas disponibilizadas são: Merendeira da Educação (Área Urbana e Área Rural).

