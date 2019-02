Inscrições para curso de inglês sem fronteiras termina na próxima semana

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com vagas abertas para o curso presenciais de inglês pelo idioma Sem Fronteiras, no campus de Campo Grande e Dourados. Para os interessados, as inscrições podem ser feitas através desse link.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (06), além de serem ofertador para alunos de graduação e pós-graduação, docentes e funcionários da universidade. Ao total estão sendo oferecidas 150 vagas, divido nos dois campus.

As modalidades que estão sendo ofertadas em Dourados são de Produção Escrita,TOEFL ITP e Produção Oral.Já na capital, também são três opções entre elas Exames de proficiência, TOEFL ITP e Interações cotidianas em língua inglesa.

